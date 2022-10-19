Четыре региона России решили не вводить ограничения на фоне особого положения

Главы Севастополя, Кубани, Курской и Воронежской областей решили не вводить ограничения на фоне объявления в регионах особого уровня со средним уровнем реагирования. Об этом они сообщили в своих Telegram-каналах.

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«На данный момент введение новых ограничений, в том числе, на передвижение в целом по региону и за его пределы не вводится», — сообщил губернатор Курской области РомаРоман Старовойт.

При этом, глава Севастополя Михаил Развозжаев объявил, что решение о каких-то вводимых мерах еще только будет приниматься после совещания с властями региона.

«Сегодня вечером проведу Оперативный штаб со всеми силовыми ведомствами. Обсудим какие дополнительные меры надо ввести в рамках полномочий данных Указом президента. О принятых решениях сообщу», — написал в канале он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин ввел средний уровень реагирования в восьми расположенных недалеко от Украины регионах России. Это следует из опубликованного на официальном портале Кремля президентского указа.