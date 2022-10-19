Симоньян сообщила о смерти Давида Кеосаяна

«Я не знала других настолько светлых, свободных, жизнелюбивых людей. „Джана, нельзя узурпировать ветер!“ — говорил наш Брат, наш Друг, родной наш Давид. Старший брат Тиграна, единственный родной брат. Сегодня его не стало. Помолитесь, кто верует» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала звезда.