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1 час назад

Не стало единственного брата Тиграна Кеосаяна

WomanHit.ruиещё 1

Скончался старший брат актера Тиграна Кеосаяна, Давид. Об этом сообщила в своем telegram-канале супруга знаменитости — журналистка Маргарита Симоньян.

Симоньян сообщила о смерти Давида Кеосаяна
Фото: www.kino-teatr.ruwww.kino-teatr.ru

Мужчине был 61 год. Причина смерти не уточняется.

«Я не знала других настолько светлых, свободных, жизнелюбивых людей. „Джана, нельзя узурпировать ветер!“ — говорил наш Брат, наш Друг, родной наш Давид. Старший брат Тиграна, единственный родной брат. Сегодня его не стало. Помолитесь, кто верует» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала звезда.

Общество,Маргарита Симоньян,Тигран Кеосаян,
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