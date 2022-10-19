Глава МВД обратился с призывом к российским гражданам

Глава МВД Владимир Колокольцев попросил граждан сообщать о подозрительных, ведущих себя неадекватно людях. Он объяснил это тем, что помощь со стороны небезразличных россиян поможет полиции обеспечить безопасность учебных заведений. Об этом пишет портал «Говорит Москва».
Владимир Колокольцев пояснил, что могут быть различные необычные ситуации. К примеру, граждане могут заметить, что их соседи ведут себя неадекватно, до жителей того или иного населенного пункта могут донестись с пустыря звуки выстрелов.
Соответственно, им необходимо обратить внимание на происходящее, позвонить в правоохранительные органы по телефону 112. В беседе с сотрудником МВД следует рассказать о странном поведении или звуках, подчеркнул министр.
Колокольцев призвал также разрешить передачу сотрудникам полиции сведений о лицах, состоящих на психоневрологическом учете. По его мнению, это поможет предупредить преступления, подобные тем, что произошло в Ижевске.
Напомним, что в результате стрельбы в школе Ижевска погибло 17 человек. Сотрудников школы и учеников расстрелял бывший выпускник учебного заведения.