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53 минуты назад

Глава МВД Колокольцев обратился с призывом к российским гражданам

Илья Родин

Глава МВД Владимир Колокольцев попросил граждан сообщать о подозрительных, ведущих себя неадекватно людях. Он объяснил это тем, что помощь со стороны небезразличных россиян поможет полиции обеспечить безопасность учебных заведений. Об этом пишет портал «Говорит Москва».

Глава МВД обратился с призывом к российским гражданам
Фото: ТАССТАСС

Владимир Колокольцев пояснил, что могут быть различные необычные ситуации. К примеру, граждане могут заметить, что их соседи ведут себя неадекватно, до жителей того или иного населенного пункта могут донестись с пустыря звуки выстрелов.

Соответственно, им необходимо обратить внимание на происходящее, позвонить в правоохранительные органы по телефону 112. В беседе с сотрудником МВД следует рассказать о странном поведении или звуках, подчеркнул министр.

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Колокольцев призвал также разрешить передачу сотрудникам полиции сведений о лицах, состоящих на психоневрологическом учете. По его мнению, это поможет предупредить преступления, подобные тем, что произошло в Ижевске.

Напомним, что в результате стрельбы в школе Ижевска погибло 17 человек. Сотрудников школы и учеников расстрелял бывший выпускник учебного заведения.

Общество,Владимир Колокольцев,
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