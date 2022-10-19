Глава МВД обратился с призывом к российским гражданам

Глава МВД Владимир Колокольцев попросил граждан сообщать о подозрительных, ведущих себя неадекватно людях. Он объяснил это тем, что помощь со стороны небезразличных россиян поможет полиции обеспечить безопасность учебных заведений. Об этом пишет портал «Говорит Москва».

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Владимир Колокольцев пояснил, что могут быть различные необычные ситуации. К примеру, граждане могут заметить, что их соседи ведут себя неадекватно, до жителей того или иного населенного пункта могут донестись с пустыря звуки выстрелов.

Соответственно, им необходимо обратить внимание на происходящее, позвонить в правоохранительные органы по телефону 112. В беседе с сотрудником МВД следует рассказать о странном поведении или звуках, подчеркнул министр.

Колокольцев призвал также разрешить передачу сотрудникам полиции сведений о лицах, состоящих на психоневрологическом учете. По его мнению, это поможет предупредить преступления, подобные тем, что произошло в Ижевске.