Совбез выработал допмеры по защите россиян за рубежом

Совет Безопасности России выработал дополнительные меры по защите граждан РФ за рубежом. Об этом сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев, передает «РИА Новости».
По его словам, меры распространяют на все страны, в том числе недружественные РФ. Они позволят защитить россиян, если они попадут в затруднительное положение из-за «ярой русофобской политики» за границей, пояснил Патрушев.
Другой главной темой заседания президента РФ Владимира Путина с Совбезом 19 октября стали новые угрозы безопасности страны в условиях обострения глобального миграционного кризиса. Для решения этой проблемы было принято решение внести ряд изменений в соответствующую действующую концепцию госполитики страны.