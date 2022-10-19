Некоторым россиянам разрешат выходить на пенсию в 70 лет

Государственной думой был принят в третьем чтении закон, который увеличивает предельный возраст выхода на пенсию до 70 лет. Об этом сообщает ТАСС.

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Речь идет об отдельных категориях россиян. Это касается руководителей ведомств, включая организации, подчиняющиеся правительству России.

Так, срок службы руководителя из высшей группы должностей при достижении им 65-летнего возраста может быть продлен.

Гражданам будет необходимо дать согласие на повышение пенсионного возраста. Также власти предусмотрели ограничение — достижение 70 лет.

Норма распространяется и на гражданских служащих, относящихся к этой категории и работающих в аппаратах Совфеда и Госдумы, в федеральных и региональных органах исполнительной власти.