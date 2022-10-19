Некоторым россиянам разрешат выходить на пенсию в 70 лет

Государственной думой был принят в третьем чтении закон, который увеличивает предельный возраст выхода на пенсию до 70 лет. Об этом сообщает ТАСС.
Речь идет об отдельных категориях россиян. Это касается руководителей ведомств, включая организации, подчиняющиеся правительству России.
Так, срок службы руководителя из высшей группы должностей при достижении им 65-летнего возраста может быть продлен.
Гражданам будет необходимо дать согласие на повышение пенсионного возраста. Также власти предусмотрели ограничение — достижение 70 лет.
Норма распространяется и на гражданских служащих, относящихся к этой категории и работающих в аппаратах Совфеда и Госдумы, в федеральных и региональных органах исполнительной власти.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что социальные выплаты в Москве будут проиндексированы на 10% с 1 января. Так, минимальная сумма пенсии с московской доплатой с начала следующего года будет повышена с 21 193 до 23 313 рублей в месяц.