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17 минут назад

Депутат Госдумы Водолацкий заявил, что военное положение не повлияет на перемещение граждан внутри России

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Введение военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях не повлияет на перемещение граждан внутри страны, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Депутат объяснил влияние военного положения на перемещение граждан в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, военное положение в новых регионах России не повлияет на выезд в субъекты страны и перемещение среди них, передает ТАСС. Он не уточнил, коснется ли это выезда за рубеж.

Ранее Владимир Путин ввел военное положение в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, Путин поручил ввести в приграничных территориях с Украиной средний уровень реагирования.

Общество,СВО,Виктор Водолацкий,Владимир Путин,Госдума,
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