Депутат объяснил влияние военного положения на перемещение граждан в России

Введение военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях не повлияет на перемещение граждан внутри страны, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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По его словам, военное положение в новых регионах России не повлияет на выезд в субъекты страны и перемещение среди них, передает ТАСС. Он не уточнил, коснется ли это выезда за рубеж.

Ранее Владимир Путин ввел военное положение в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.