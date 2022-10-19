В подмосковном детсаду провели урок с демонстрацией оружия

Патриотический урок в детсаду Королева, на котором детям показали разные виды оружия, был организован «с благими намерениями». Об этом изданию «Подъем» заявила председатель Общественной палаты Ольга Корнеев.

Фото: t.me/ostorozhno_novosti t.me/ostorozhno_novosti

Мероприятие прошло 17 октября, а размещенные в Интернете фотографии, на которых видно, что дети рассматривают оружие, вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях.

По словам Корнеевой, организаторами урока, который был приурочен к Дню отца и согласован с администрацией и родителями детей, выступили Общественная палата города и организация «Боевое братство».

«Комиссия подготовила минут на 20 рассказ о профессии военного, в данном случае о разведчике, о его экипировке. Слова «оружие» в наших контекстах категорически нет. Ну, как можно рассказывать о профессии военного, не имея в руках пластмассовую игрушку?» - поинтересовалась она.

Председатель общественной палаты заверила, что у организаторов были «абсолютно благие намерения», и сейчас для детей готовятся аналогичные уроки с представителями профессий «конструктор» и «журналист».