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37 минут назад

В детском саду Королева провели урок с демонстрацией оружия

Алиса Селезнёва

Патриотический урок в детсаду Королева, на котором детям показали разные виды оружия, был организован «с благими намерениями». Об этом изданию «Подъем» заявила председатель Общественной палаты Ольга Корнеев.

В подмосковном детсаду провели урок с демонстрацией оружия
Фото: t.me/ostorozhno_novostit.me/ostorozhno_novosti

Мероприятие прошло 17 октября, а размещенные в Интернете фотографии, на которых видно, что дети рассматривают оружие, вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях.

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По словам Корнеевой, организаторами урока, который был приурочен к Дню отца и согласован с администрацией и родителями детей, выступили Общественная палата города и организация «Боевое братство».

«Комиссия подготовила минут на 20 рассказ о профессии военного, в данном случае о разведчике, о его экипировке. Слова «оружие» в наших контекстах категорически нет. Ну, как можно рассказывать о профессии военного, не имея в руках пластмассовую игрушку?» - поинтересовалась она.

Председатель общественной палаты заверила, что у организаторов были «абсолютно благие намерения», и сейчас для детей готовятся аналогичные уроки с представителями профессий «конструктор» и «журналист».

Напомним, что с 1 сентября в школах России появилась еженедельная церемония подъема и спуска государственного флага. Минпросвещения порекомендовали во время церемонии исполнять краткую версию госгимна России.

Общество,Минпросвещения России,Общественная палата России,
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