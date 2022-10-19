Житель Турции назвал три привычки туристов из России, которые вызывают шок у местного населения. Об этом рассказал тревел-блогер на платформе «Дзен».
По словам турка, его удивила любовь россиян к привычным продуктам. По его словам, приезжая в Турцию отдыхающие начинают искать в магазинах гречку, овсянку, творог, молоко и другие товары, чтобы самим приготовить завтрак.
Еще одной странностью российских путешественников он назвал их привычку купаться в холодном море в не сезон - с ноября по январь. Как признался местный житель, утром, когда температура на превышает 20 градусов, турки даже ноги не окунули бы в холодную воду. Он также назвал еще одну особенность русских.
«Я еще не встречал другого такого добродушного народа, как русские люди. Каждый русский турист, съезжая от меня, приглашает к себе в гости, уверяет, что я обязательно должен побывать у вас в России» — говорится в статье.
Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что в 2023 году отдых в Турции может подорожать на 20%. Это связано с тем, что стоимость проживания в отелях вырастет. Также рост цен приведет к тому, что многие туристы начнут сокращать продолжительность отпуска. Отмечается, что в некоторых регионах Турции цены на проживание уже выросли на 50% по сравнению с летом 2022 года.