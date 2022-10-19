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25 минут назад

Нормативы по стокам в Байкал установят на уровне дистиллированной воды

Парламентская газета

Параметры для вредных веществ, которые могут быть сброшены в озеро Байкал, установят практически на уровне очищенной воды, чтобы не допустить негативного воздействия на экосистему водоема. Соответствующий приказ Минприроды опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Нормативы по стокам в Байкал установят на уровне дистиллированной воды
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Как утверждается на сайте ведомства, нововведения направлены в том числе на обеспечение проведения исследований, измерения и фиксирований таких веществ.

«Прямой сброс стоков в озеро запрещён. К тому же указанных параметров невозможно достичь производству. При этом на Байкале нет промышленных предприятий и нет промышленных очистных в настоящий момент, поэтому требования к ним установлены на сверхвысоком уровне», — пояснили там.

В частности, теперь содержание железа в стоках не должно превышать 0,0005 миллиграмма на кубический дециметр, свинца — 0,0001 миллиграмма, ртути — 0,00001 миллиграмма. Тем не менее, эти значения ниже санитарных требований, установленных по отношению к питьевой воде: в случае с железом — в 60 раз, по свинцу — в 50, а по ртути — в 20 раз.

По словам представителей Минприроды, установленные допустимые показатели были предложены учеными, в разработке проекта приказа участвовали в том числе представители Российской академии наук. Нормы будут действовать до 1 июля 2028 года.

Между тем, как сообщала «Парламентская газета» 18 октября, в Министерстве работают над единым геопорталом о состоянии экологии озера. Предполагается, что на нем в онлайн-режиме будут публиковаться сведения о важных показателях.

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