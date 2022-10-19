Рецептурные лекарства продадут через интернет

C 1 марта 2023 года в трех регионах России стартует эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Он продлится три года — до марта 2026 года. Аптеки будут участвовать в нем добровольно, а покупатели смогут приобрести необходимый препарат по электронному рецепту. Федеральный закон, устанавливающий правовое регулирование эксперимента, 4 октября приняла Госдума, а 19 октября на пленарном заседании Совета Федерации его одобрили сенаторы.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Эксперимент длиной в три года

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Федеральный закон о дистанционной продаже рецептурных лекарств был разработан Правительством по поручению Владимира Путина. Согласно документу, эксперимент по онлайн торговле такими препаратами пройдет в трех субъектах России. Его участники — Москва, Московская и Белгородская области, — выбраны не случайно. В этих регионах уже есть опыт внедрения электронных рецептов и обеспечения цифрового взаимодействия медорганизаций и аптек. Если эксперимент пройдет удачно, его планируют распространить на все регионы страны.

Приобрести дистанционным способом можно будет не все рецептурные лекарства. Исключение сделали для препаратов, содержащих наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, иммунобиологических, радиофармацевтических лекарств, спиртосодержащих препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов, медикаментов с температурным режимом хранения ниже 15 градусов и лекарств, изготовленных аптеками. Эксперимент не будет распространяться и на льготные препараты.

Помимо этого, закон устанавливает обязанность аптек обеспечить идентификацию личности человека, которому будут доставлять рецептурное лекарство.

Как сообщил сенаторам первый заместитель председателя Комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев, эксперимент основан на положительном опыте дистанционной продажи безрецептурных лекарств, а участие аптек в нем — добровольное.

«Возможность дистанционно приобретать рецептурные препараты в рамках эксперимента повысит доступность лекарств для всех категорий граждан», — уверен Варфоломеев.

Под контролем сенаторов

Онлайн продажа рецептурных лекарств — история непростая, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она поручила Комитету палаты по социальной политике вести тщательный мониторинг прохождения эксперимента, подключить к нему специалистов и профессиональные сообщества. По словам Матвиенко, это необходимо, чтобы контролировать прохождение эксперимента и дать профессиональную оценку его итогам.

«Нужно понять, не навредим ли мы здоровью граждан и не ухудшим ли ситуацию, — подчеркнула председатель палаты регионов. — И только тогда осмысленно принимать решение — закончить этот эксперимент, оставить его только в этих трех субъектах или продвигать дальше».

Заказ — по электронному рецепту

Продавать рецептурные лекарства в пилотных регионах будут с помощью электронных рецептов, размещенных в федеральной базе. Доступ к этой базе получат врачи и сотрудники аптек. Электронный рецепт пациенту оформят при посещении лечащего врача. Обратившись в аптеку — через Интернет или по телефону, — покупатель сможет заказать необходимое ему лекарство, назвав свою фамилию. Сотрудники аптеки проверят назначение в базе, оформят заказ, затем курьер привезет лекарство покупателю домой. При доставке курьер попросит заказчика показать паспорт, чтобы сверить данные, а затем заполнит документ, подтверждающий, что лекарство доставлено именно тому, кому оно предназначалось.

Ранее Минздрав подготовил форму бланка для онлайн-покупки рецептурных препаратов. Проект приказа ведомства об утверждении формы документа, который покупатели будут получать от курьера, опубликовали 17 октября на портале проектов нормативных правовых актов.