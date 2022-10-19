В АТОР спрогнозировали подорожание отдыха в Турции в 2023 году

Ассоциация туроператоров России (АТОР) прогнозирует подорожание отдыха в Турции в 2023 году на 20% по сравнению с текущим летом из-за роста стоимости проживания в отелях. Как сообщает ТАСС, в организации отметили, что о возросших ценах рассказал президент Ассоциации туристических операторов и отельеров Эгейского моря Бюлент Бюльбюльоглы.

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Он также предположил, что рост цен на проживание приведет к тому, что многие туристы начнут сокращать продолжительность отпуска. При этом в ряде регионов Турции цены уже выросли на 50% по сравнению с летом 2022 года.

АТОР отмечает, что если к 2023 году ситуацию с объемами авиаперевозок в Турцию улучшится, то повышение цен отельерами останется почти незамеченным. Туристы, которые уже ездили по нынешним расценкам, продолжат это делать, а стоимость отдыха останется примерно на уровне этого года.

«Однако если цены на отели вырастут, а обстановка с авиасообщением России и Турции не выйдет из нынешнего ограниченного состояния или ухудшится, и объемы авиаперевозки станут меньше, спрос однозначно будет падать», — подчеркнули в ассоциации.