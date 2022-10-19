За сутки в Петербурге выпала половина месячной нормы осадков

В Санкт-Петербурге за день, 18 октября, выпало 14 миллиметров осадков, еще 11 — пришлись на ночь 19 октября. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
По словам синоптика, показатель 25 миллиметров составляет 40 процентов от октябрьской нормы осадков.
Он также отметил, что город сейчас находится в тылу циклона, который сегодня принесет жителям значительное похолодание — температура воздуха составит +5…+7 градусов. Местами возможны кратковременные дожди. «Ветер северный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы», — подытожил он.