За сутки в Петербурге выпала половина месячной нормы осадков

В Санкт-Петербурге за день, 18 октября, выпало 14 миллиметров осадков, еще 11 — пришлись на ночь 19 октября. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

По словам синоптика, показатель 25 миллиметров составляет 40 процентов от октябрьской нормы осадков.