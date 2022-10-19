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54 минуты назад

За сутки в Петербурге выпала почти половина месячной нормы осадков

Парламентская газетаиещё 1

В Санкт-Петербурге за день, 18 октября, выпало 14 миллиметров осадков, еще 11 — пришлись на ночь 19 октября. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

За сутки в Петербурге выпала половина месячной нормы осадков
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По словам синоптика, показатель 25 миллиметров составляет 40 процентов от октябрьской нормы осадков.

Он также отметил, что город сейчас находится в тылу циклона, который сегодня принесет жителям значительное похолодание — температура воздуха составит +5…+7 градусов. Местами возможны кратковременные дожди. «Ветер северный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы», — подытожил он.

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