ЕГЭ в 2023 году в новых регионах РФ можно будет сдать по желанию

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в четырех новых субъектах РФ можно будет сдать по желанию в 2023 году, заявил в среду глава Рособрнадзора Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями школьников.
"Будет переходный период, право сдачи, как у Крыма и Севастополя когда-то, <...> добровольно. Мы тоже не будем в этом ограничивать", - сказал Музаев.
По его словам, у выпускников будет выбор между сдачей ЕГЭ и государственного выпускного экзамена (ГВЭ). При этом при сдаче ГВЭ при поступлении в вузы РФ придется сдавать вступительные испытания.