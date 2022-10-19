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25 минут назад

ЕГЭ в 2023 году в новых регионах РФ можно будет сдать по желанию

ТАСС

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в четырех новых субъектах РФ можно будет сдать по желанию в 2023 году, заявил в среду глава Рособрнадзора Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями школьников.

ЕГЭ в 2023 году в новых регионах РФ можно будет сдать по желанию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Будет переходный период, право сдачи, как у Крыма и Севастополя когда-то, <...> добровольно. Мы тоже не будем в этом ограничивать", - сказал Музаев.

По его словам, у выпускников будет выбор между сдачей ЕГЭ и государственного выпускного экзамена (ГВЭ). При этом при сдаче ГВЭ при поступлении в вузы РФ придется сдавать вступительные испытания.

Общество,Анзор Музаев,Рособрнадзор,
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