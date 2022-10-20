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1 час назад

Путин подписал закон о продаже рецептурных лекарств в интернете

Парламентская газетаиещё 20

Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже рецептурных лекарств. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон о продаже рецептурных лекарств в интернете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно закону, с 1 марта 2023 года в трех регионах России — Москве, Подмосковье и Белгородской области — стартует эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Он продлится три года — до марта 2026 года. Аптеки будут участвовать в нем добровольно, а покупатели смогут приобрести необходимый препарат по электронному рецепту в интернете или по телефону.

Как ранее рассказывала «Парламентская газета», приобрести дистанционным способом можно будет не все рецептурные лекарства. Исключение сделали для препаратов, содержащих наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, иммунобиологических, радиофармацевтических лекарств, спиртосодержащих препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов, медикаментов с температурным режимом хранения ниже 15 градусов и лекарств, изготовленных аптеками.

Кроме того, эксперимент не будет распространяться и на льготные препараты.

Общество,Политика,Владимир Путин,
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