Путин подписал закон о продаже рецептурных лекарств в интернете

Согласно закону, с 1 марта 2023 года в трех регионах России — Москве, Подмосковье и Белгородской области — стартует эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Он продлится три года — до марта 2026 года. Аптеки будут участвовать в нем добровольно, а покупатели смогут приобрести необходимый препарат по электронному рецепту в интернете или по телефону.