Путин подписал закон о продаже рецептурных лекарств в интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже рецептурных лекарств. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, с 1 марта 2023 года в трех регионах России — Москве, Подмосковье и Белгородской области — стартует эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Он продлится три года — до марта 2026 года. Аптеки будут участвовать в нем добровольно, а покупатели смогут приобрести необходимый препарат по электронному рецепту в интернете или по телефону.
Как ранее рассказывала «Парламентская газета», приобрести дистанционным способом можно будет не все рецептурные лекарства. Исключение сделали для препаратов, содержащих наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, иммунобиологических, радиофармацевтических лекарств, спиртосодержащих препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов, медикаментов с температурным режимом хранения ниже 15 градусов и лекарств, изготовленных аптеками.
Кроме того, эксперимент не будет распространяться и на льготные препараты.