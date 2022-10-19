У студентов предложили выявлять протестные настроения

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила письмо министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. Она просит провести анкетирование студентов, чтобы выявить и «превентивно локализовать» протестные настроения в среде учащихся после того, как студенты Высшей школы экономики «предприняли попытку шантажа руководства вуза». Кроме того, депутат полагает, что после инцидента со студентом журфака МГУ нужно выявить возможные факты травли тех, кто поддерживает спецоперацию на Украине и вхождение в состав РФ новых регионов.

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«Посредством анонимных опросов также предполагается выявить актуальные политические и социальные настроения в студенческой среде», — считает Лантратова.

Она сообщила, что поводом для предложений стал случай, когда более трех тысяч «оппозиционно настроенных студентов» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» предприняли попытку шантажа администрации вуза. Молодые люди добивались введения дистанционной формы обучения и массового оформления академических отпусков.

Также депутат напомнила, что студент журфака МГУ Степан Антропова ранее подвергся критике сверстников за поддержку специальной военной операции.

«Считала бы целесообразным направить анкетирование на мониторинг и выявление возможных фактов травли, которой могут подвергаться студенты в учебных заведениях за пророссийскую позицию, поддержку СВО и присоединения к РФ ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей», — отметила она.

Лантратова попросила Минобрнауки «рассмотреть возможность и целесообразность» проведения таких анонимных анкетирований в вузах.