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28 минут назад

Власти Херсона порекомендовали жителям покинуть город

Lenta.ru

Херсон, также как и другие населенные пункты правобережной части Херсонской области, может попасть под обстрелы украинских войск, поэтому его населению рекомендовано покинуть город, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Херсон — это концентрация большого количества людей. Мы будем отбивать любые контратаки. Только надо, чтобы гражданские не мешали маневрам военных», — объяснил он.

Ранее Стремоусов предупредил, что на Херсон в ближайшее время может начаться наступление войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Стремоусов прочитал стихи про русскую державу и предсказал "референдумы по всей Земле"

18 октября командующий специальной военной операцией генерал армии Сергей Суровикин сказал, что планы России на Херсон зависят от складывающейся «военно-тактической» ситуации. При этом, отметил генерал армии, первоочередной задачей Минобороны является сохранение жизни и здоровья мирных граждан.

«Поэтому, прежде всего, российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правправительством России программе переселения», — объяснил он.

Общество,Видео,Кирилл Стремоусов,Сергей Суровикин,Правительство РФ,
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