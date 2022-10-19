Россиянам назвали способ снять стресс

Большинство россиян снимает стресс с помощью подручных средств, говорится в исследовании онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта ВсеИнструменты.ру. Как сообщили «Ленте.ру», в текущем году 55 процентов участников опроса увлеклись новым хобби, а 46 процентов назвали свое увлечение отличным способом снять тревогу.

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Среди тех, кто в 2022 году открыл для себя новое увлечение, 35 процентов выбрали вязание и вышивание, 19 процентов — столярные работы, 12 процентов — автомеханику. Участники исследования также рассказали, что увлеклись плотничеством, изготовлением обуви и пошивом одежды, а также живописью и гончарным делом (9, 7, 5 и 4 процента соответственно).

менее 3 процентов россиян выбрали резьбу по дереву, работу с металлом, изготовление бутафории и ювелирное дело

Не все завели хобби лишь для снятия стресса, говорится в исследовании. Для каждого пятого респондента считают это занятие является творческой самореализацией. А 17 процентов участников опроса признались, что ручной труд делает их более счастливыми. 15 процентов увлеченных россиян создают предметы для личного пользования, а шесть процентов изготавливают подарки для родных и друзей.

Больше половины россиян (52 процента) хотят, чтобы хобби приносило им доход, а у восьми процентов участников опроса это уже происходит. При этом 39 процентов хотели бы зарабатывать ручным трудом 10-20 тысяч рублей, каждый четвертый назвал сумму в 20-30 тысяч рублей, а каждый пятый — 30-40 тысяч рублей. Каждый десятый желает зарабатывать на хобби более 50 тысяч рублей.

В исследовании приняли участие 1558 жителей всех регионов России старше 18 лет.