На «Госуслугах» произошел сбой при оформлении загранпаспортов

Сбой при оплате госпошлины за оформление загранпаспортов нового образца произошел на портале «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС.
При попытке оплатить пошлину появляется сообщение о том, что оплата временно невозможна. Отмечается, что сбой возник на стороне платежной системы.
Агентство направило запрос в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Похожие проблемы в работе портала наблюдались в марте. Пользователи столкнулись со сложостями при оформлении заграничных биометрических паспортов. Примерно 20 процентов заявителей не смогли полноценно воспользоваться сервисом. В Минцифры объяснили, что причина нестабильной работы была связана с функционированием информационной системы министерства внутренних дел.