На «Госуслугах» произошел сбой при оформлении загранпаспортов

Сбой при оплате госпошлины за оформление загранпаспортов нового образца произошел на портале «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС.

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При попытке оплатить пошлину появляется сообщение о том, что оплата временно невозможна. Отмечается, что сбой возник на стороне платежной системы.

Агентство направило запрос в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.