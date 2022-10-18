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56 минут назад

На «Госуслугах» произошел сбой при оформлении загранпаспортов

Lenta.ru

Сбой при оплате госпошлины за оформление загранпаспортов нового образца произошел на портале «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС.

На «Госуслугах» произошел сбой при оформлении загранпаспортов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При попытке оплатить пошлину появляется сообщение о том, что оплата временно невозможна. Отмечается, что сбой возник на стороне платежной системы.

Агентство направило запрос в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Похожие проблемы в работе портала наблюдались в марте. Пользователи столкнулись со сложостями при оформлении заграничных биометрических паспортов. Примерно 20 процентов заявителей не смогли полноценно воспользоваться сервисом. В Минцифры объяснили, что причина нестабильной работы была связана с функционированием информационной системы министерства внутренних дел.

Общество,Минкомсвязь РФ,
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