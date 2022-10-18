Староверы попросили ГД прояснить вопрос об альтернативе мобилизации

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов обратился в Госдуму с просьбой проработать вопрос альтернативной службы по религиозным убеждениям в период частичной мобилизации.

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Он рассказал РИА «Новости», что в связи с частичной мобилизацией к союзу стали обращаться староверы, которые считают невозможным для себя браться за оружие, это противоречит вере.

Севастьянов указал на то, что согласно статье 59 конституции России, у любого россиянина есть право на альтернативную службу, если военная служба не соответствует его религиозным убеждениям.

«Я бы хотел обратиться к Государственной думе России, чтобы она прояснила эту конституционную норму, которую никто не отменял», – сказал председатель союза.

Он отметил, что защищать родину долг каждого гражданина, но «ее можно защищать не только с автоматом в руках».

В статье 59 Конституции России говорится: «Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение воинской службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой». В федеральном законе от 25.07.2002 N 113-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об альтернативной гражданской службе» также говорится, что «гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в случаях, если несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию».