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53 минуты назад

Холдинг Royal Caribbean прекратил прием заказов у россиян на круизы

Газета.Ru

Граждане России больше не смогут подавать заявки на круизные путешествия у американо-норвежского холдинга Royal Caribbean. Причина — действие международных санкций, сообщает РБК со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

Россиянам стали отказывать в круизных путешествиях
Фото: газета.ругазета.ру

«Мы с сожалением сообщаем, что из-за международных санкций против российских физических лиц, коммерческих структур и финансовых институтов больше невозможно вести нормальный бизнес в России. Соответственно, мы не можем принимать какие-либо новые заказы до дальнейшего уведомления», — заявили представители холдинга.

При этом в пресс-службе компании уточнили, что действующие заказы будут обслуживаться в прежнем порядке.

Royal Caribbean Cruises — американо-норвежская группа. Ей принадлежат три глобальных круизных бренда: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises и Silversea Cruises. Кроме того, холдинг владеет 50% акций TUI Cruises. Всем подразделениям компании принадлежит более 50 лайнеров.

11 мая представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что гражданам страны больше не будут доступны круизные поездки, организованные зарубежными компаниями. Среди них — Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises. Кроме россиян под ограничения попали и граждане Белоруссии.

Общество,Ассоциация туроператоров России,
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