Россиянам стали отказывать в круизных путешествиях

Граждане России больше не смогут подавать заявки на круизные путешествия у американо-норвежского холдинга Royal Caribbean. Причина — действие международных санкций, сообщает РБК со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

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«Мы с сожалением сообщаем, что из-за международных санкций против российских физических лиц, коммерческих структур и финансовых институтов больше невозможно вести нормальный бизнес в России. Соответственно, мы не можем принимать какие-либо новые заказы до дальнейшего уведомления», — заявили представители холдинга.

При этом в пресс-службе компании уточнили, что действующие заказы будут обслуживаться в прежнем порядке.

Royal Caribbean Cruises — американо-норвежская группа. Ей принадлежат три глобальных круизных бренда: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises и Silversea Cruises. Кроме того, холдинг владеет 50% акций TUI Cruises. Всем подразделениям компании принадлежит более 50 лайнеров.