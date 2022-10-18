В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
52 минуты назад

Стало известно о возможном закрытии главного ночного клуба мира

Lenta.ru

Стало известно о возможном закрытии главного ночного клуба мира — берлинского заведения Berghain. Об этом сообщает Faze.

Главный ночной клуб мира может закрыться до конца года
Фото: ТАССТАСС

Появились слухи, что площадка прекратит свое существование в конце 2022 года. Источник издания утверждает, что один из основателей уже продал свою часть бизнеса. Остальные не намерены перезапускать Berghain.

Ранее было объявлено о закрытии звукозаписывающего лейбла Berghain и букинг-агентства Ostgut Ton. Официальные заявления о закрытии клуба пока не публиковались.

В прошлом году диджеи, музыканты и представители немецких клубов захотели присвоить берлинскому техно статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Диджей Алан Олдхэм отметил, что сейчас техно находится под угрозой, а пандемия и джентрификация мешают развитию «свободного, дикого, творческого Берлина». По словам Олдхэма, в случае получения статуса всемирного наследия клубы Berghain и Tresor будут охраняться и считаться культурными достопримечательностями.

Общество,В мире,ЮНЕСКО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители