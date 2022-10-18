Главный ночной клуб мира может закрыться до конца года

Стало известно о возможном закрытии главного ночного клуба мира — берлинского заведения Berghain. Об этом сообщает Faze.

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Появились слухи, что площадка прекратит свое существование в конце 2022 года. Источник издания утверждает, что один из основателей уже продал свою часть бизнеса. Остальные не намерены перезапускать Berghain.

Ранее было объявлено о закрытии звукозаписывающего лейбла Berghain и букинг-агентства Ostgut Ton. Официальные заявления о закрытии клуба пока не публиковались.