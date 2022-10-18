Россиянам назвали срок возвращения импортного алкоголя в страну

«Иностранные компании имели в России огромные офисы. Они ушли. А эти офисы остались неприякаянными, но это профессионалы, которые работали с алкоголем. И, как правило, они создают какие-то фирмы и компании, так как знают, откуда это все возить», — пояснил он.