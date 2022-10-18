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1 час назад

Россиянам назвали срок возвращения импортного алкоголя в страну

Lenta.ru

Ушедший с российского рынка импортный алкоголь вернется в страну в ближайшие полгода, такой срок назвал РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

Россиянам назвали срок возвращения импортного алкоголя в страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Иностранные компании имели в России огромные офисы. Они ушли. А эти офисы остались неприякаянными, но это профессионалы, которые работали с алкоголем. И, как правило, они создают какие-то фирмы и компании, так как знают, откуда это все возить», — пояснил он.

Ресторанный рынок в первую очередь ждет возврата шотландского виски, рома и текилы, отметил Миронов. Об окончании запасов иностранных крепких алкогольных напитков ранее предупреждали источники «Известий». По их информации, продукция может закончиться к декабрю. Первыми могут пропасть виски Dewars и Jack Daniels, ром Bacardi и ликер Baileys.

Позже Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) исключила дефицит крепкого алкоголя в стране.

Общество,Сергей Миронов,Росалкогольрегулирование,
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