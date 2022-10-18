Упразднены все пункты пропуска между ЛНР и субъектами России

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в республике упразднили пункты пропуска на административных границах с другими регионами России. Об этом сообщает ТАСС.
«Луганская Народная Республика не осуществляет на пунктах пропуска ни пограничный, ни таможенный контроль с 11 октября. Все пункты пропуска упразднены. Пограничники, которые еще там остаются, лишь охраняют имущество», – рассказал он.
Государственный таможенный комитет ЛНР ранее сообщил, что таможенные посты на административной границе республики будут ликвидированы с 10 октября. Соответствующее постановление уже было принято правительством региона.
Ранее в В ЛНР открыли региональное отделение Российского военно-исторического общества.