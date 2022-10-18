В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
21 минуту назад

В финале «Большой перемены» в «Артеке» примут участие 1,5 тыс. старшеклассников

Деловая газета "Взгляд"

На базе Международного детского центра «Артек» 23 октября стартует финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 9-11 классов.

В «Артеке» стартует финал Всероссийского конкурса «Большая перемена»
Фото:  Пресс-служба МДЦ "Артек" Пресс-служба МДЦ "Артек"

В 2022 году в конкурсе «Большая перемена» приняли участие более 3,9 млн участников, среди которых более 1,5 млн – учеников 9-11 классов и более 160 тысяч педагогов-наставников, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Самыми популярными вызовами у участников финала в 2022 году стали: журналистика и новые медиа, искусство и творчество, молодежное предпринимательство, волонтерство и здоровый образ жизни, рассказала генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова.

С 23 по 28 октября 1500 старшеклассников из всех регионов России примут участие в финальном испытании Всероссийского конкурса «Большая перемена». Ребят ожидают несколько напряженных конкурсных дней, в ходе которых им предстоит решать кейсы, которые помогут раскрыть их уникальные способности, а также мягкие навыки, умение работать в команде и другие важные компетенции, которые пригодятся подросткам в будущей взрослой жизни.

300 победителей среди обучающихся 9-10 классов смогут выиграть денежный приз в размере 200 тыс. рублей, который смогут направить на саморазвитие. Еще 300 выпускников получат по 1 млн рублей на образование или запуск стартапа.

Отдельный приз в размере 150 тысяч рублей будет ожидать педагогов-наставников победителей, которых в конкурс традиционно могут пригласить только сами участники. Кроме того, 30 лучших школ, подготовивших наибольшее количество финалистов «Большой перемены», получат гранты в размере 2 млн рублей на развитие образовательной среды. Решение о том, на что будут потрачены средства, школы будут принимать вместе с ребятами, которые принесли им победу.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители