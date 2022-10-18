В «Артеке» стартует финал Всероссийского конкурса «Большая перемена»

На базе Международного детского центра «Артек» 23 октября стартует финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 9-11 классов.

Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек" Пресс-служба МДЦ "Артек"

В 2022 году в конкурсе «Большая перемена» приняли участие более 3,9 млн участников, среди которых более 1,5 млн – учеников 9-11 классов и более 160 тысяч педагогов-наставников, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Самыми популярными вызовами у участников финала в 2022 году стали: журналистика и новые медиа, искусство и творчество, молодежное предпринимательство, волонтерство и здоровый образ жизни, рассказала генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова.

С 23 по 28 октября 1500 старшеклассников из всех регионов России примут участие в финальном испытании Всероссийского конкурса «Большая перемена». Ребят ожидают несколько напряженных конкурсных дней, в ходе которых им предстоит решать кейсы, которые помогут раскрыть их уникальные способности, а также мягкие навыки, умение работать в команде и другие важные компетенции, которые пригодятся подросткам в будущей взрослой жизни.

300 победителей среди обучающихся 9-10 классов смогут выиграть денежный приз в размере 200 тыс. рублей, который смогут направить на саморазвитие. Еще 300 выпускников получат по 1 млн рублей на образование или запуск стартапа.