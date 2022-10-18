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57 минут назад

По Крымскому мосту разрешили движение грузового транспорта до 40 тонн

Никита Бородкин

По Крымскому мосту разрешили движение грузового транспорта предельной массой до 40 тонн. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

По Крымскому мосту разрешили движение транспорта весом до 40 тонн
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во время выступления в Госдуме заместитель председателя правительства рассказал, что рабочие укрепили левую автомобильную полосу моста — по переправе запустили движение в двухполосном режиме, без реверсивного участка. Легковые автомобили и автобусы уже могут беспрепятственно ездить по мосту, очередей на дороге нет.

Напомним, что рано утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета моста, а на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Жертвами теракта стали четыре человека.

Как заявлял Хуснуллин 14 октября, основные работы по восстановлению Крымского моста должны завершить до конца 2022 года.

Общество,Марат Хуснуллин,Госдума,
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