По Крымскому мосту разрешили движение транспорта весом до 40 тонн

По Крымскому мосту разрешили движение грузового транспорта предельной массой до 40 тонн. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

Во время выступления в Госдуме заместитель председателя правительства рассказал, что рабочие укрепили левую автомобильную полосу моста — по переправе запустили движение в двухполосном режиме, без реверсивного участка. Легковые автомобили и автобусы уже могут беспрепятственно ездить по мосту, очередей на дороге нет.

Напомним, что рано утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета моста, а на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Жертвами теракта стали четыре человека.