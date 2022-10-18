Кортнев призвал отменить "Голубой огонек"

Музыкант Алексей Кортнев в беседе с Teleprogramma.pro назвал «безнравственным» проведение новогоднего шоу «Голубой огонек» на фоне текущих событий в мире.
«Я вообще не представляю, в каком формате сейчас можно играть новогодний «Огонек». Мне кажется, устраивать развлекательную программу в то время, когда происходят известные события в мире и в сопредельной стране, — это было бы просто безнравственно», — высказался Кортнев.
Он отметил, что можно выпить шампанского и пожелать друг другу счастья, чтобы отпраздновать Новый год. Однако, по мнению Кортнева, «драть глотку и плясать» не совсем уместно. Он также прокомментировал информацию о том, что певец Лев Лещенко пока не получил приглашение на съемки «Голубого огонька».
«Я думаю, не получил Лев Валерьянович приглашение – и хорошо. Не опозорится прилюдно», — заявил фронтмен «Несчастного случая».
Ранее солист «Иванушек» Григорьев-Апполонов предложил устроить панк-вечеринку на «Голубом огоньке».