Кортнев призвал отменить "Голубой огонек"

«Я вообще не представляю, в каком формате сейчас можно играть новогодний «Огонек». Мне кажется, устраивать развлекательную программу в то время, когда происходят известные события в мире и в сопредельной стране, — это было бы просто безнравственно», — высказался Кортнев.

Он отметил, что можно выпить шампанского и пожелать друг другу счастья, чтобы отпраздновать Новый год. Однако, по мнению Кортнева, «драть глотку и плясать» не совсем уместно. Он также прокомментировал информацию о том, что певец Лев Лещенко пока не получил приглашение на съемки «Голубого огонька».