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30 минут назад

Алексей Кортнев призвал отменить "Голубой огонек"

Газета.Ru

Музыкант Алексей Кортнев в беседе с Teleprogramma.pro назвал «безнравственным» проведение новогоднего шоу «Голубой огонек» на фоне текущих событий в мире.

Кортнев призвал отменить "Голубой огонек"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я вообще не представляю, в каком формате сейчас можно играть новогодний «Огонек». Мне кажется, устраивать развлекательную программу в то время, когда происходят известные события в мире и в сопредельной стране, — это было бы просто безнравственно», — высказался Кортнев.

Он отметил, что можно выпить шампанского и пожелать друг другу счастья, чтобы отпраздновать Новый год. Однако, по мнению Кортнева, «драть глотку и плясать» не совсем уместно. Он также прокомментировал информацию о том, что певец Лев Лещенко пока не получил приглашение на съемки «Голубого огонька».

«Я думаю, не получил Лев Валерьянович приглашение – и хорошо. Не опозорится прилюдно», — заявил фронтмен «Несчастного случая».

Ранее солист «Иванушек» Григорьев-Апполонов предложил устроить панк-вечеринку на «Голубом огоньке».

Общество,Лев Лещенко,Алексей Кортнев,
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