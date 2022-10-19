Росгидромет внедрит сервис оценки качества воздуха

Росгидромет намерен с 2023 года внедрить новый сервис для оценки показателей качества воздуха. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе конференции "Реализация новой национальной климатической политики России".

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"Создается совместно с Мосэкомониторингом <...>, с департаментом природопользования еще один новый сервис, основанный на моделировании ИКВ (индекс качества воздуха - прим. ТАСС). Он считает показатели качества воздуха. Я думаю, что с 2023 года этот сервис тоже будет внедрен", - сказал Вильфанд.

По его словам, Росгидромет уже разработал и реализовал еще один новый сервис. Он связан с численным воспроизведением, моделированием и прогнозом концентрации загрязняющих веществ.

"Впервые в нашей стране эта модель разработана. Она в конце сентября этого года прошла апробацию на центральной юридической комиссии, до этого и в других структурах она обсуждалась. Совместно с Мосэкомониторингом такой сервис внедрен, и он начинает осуществляться", - указал Вильфанд.

Как он отметил, когда речь идет о задачах прогнозирования метеорологических характеристик, влияющих на рассеивание загрязнений или препятствующих ему, нужно разработать те модели, которые имеют небольшой шаг по пространству. На данный момент метеорологические расчеты для Москвы осуществляются с шагом в два километра. Вильфанд рассчитывает, что через год появится возможность перейти к километровому разрешению. Он добавил, что уже разработан метеорологический показатель рассеивания загрязнений (МПРЗ), который учитывает все необходимые факторы.