В Уфе зафиксировали случай гонконгского гриппа

Случай гонконгского гриппа - типа А (H3N2) - зафиксировали в Уфе. Об этом сообщил во вторник врио главы башкирского Роспотребнадзора Галина Пермина на оперативном совещании в администрации Уфы.
"У нас выявлен один завозной лабораторно подтвержденный случай гриппа А (H3N2) из Египта", - сказала Пермина.
При этом она отметила, что в целом ситуация с вирусными заболеваниями улучшается. "Третью неделю регистрируется снижение заболеваемости ОРВИ. За прошлую неделю по Уфе заболеваемость ниже на 18,4%, чем на предыдущей неделе, хотя и выше эпидемиологического порога", - добавила Пермина.
Прививочная компания от гриппа в Уфе завершена на 27% - привито 304,9 тыс. человек. При этом на 100% привиты работники образования и медицины, на 96% - студенты.
Вирус А (H3N2) получил название гонконгский грипп из-за пандемии этого заболевания в Гонконге в 1968-1969 годах. Пандемия достигла максимальной интенсивности за две недели. Вирус стал причиной гибели 1 млн человек, в основном людей пожилого возраста.