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50 минут назад

В Уфе зафиксировали случай гонконгского гриппа

ТАСС

Случай гонконгского гриппа - типа А (H3N2) - зафиксировали в Уфе. Об этом сообщил во вторник врио главы башкирского Роспотребнадзора Галина Пермина на оперативном совещании в администрации Уфы.

В Уфе зафиксировали случай гонконгского гриппа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У нас выявлен один завозной лабораторно подтвержденный случай гриппа А (H3N2) из Египта", - сказала Пермина.

При этом она отметила, что в целом ситуация с вирусными заболеваниями улучшается. "Третью неделю регистрируется снижение заболеваемости ОРВИ. За прошлую неделю по Уфе заболеваемость ниже на 18,4%, чем на предыдущей неделе, хотя и выше эпидемиологического порога", - добавила Пермина.

Прививочная компания от гриппа в Уфе завершена на 27% - привито 304,9 тыс. человек. При этом на 100% привиты работники образования и медицины, на 96% - студенты.

Вирус А (H3N2) получил название гонконгский грипп из-за пандемии этого заболевания в Гонконге в 1968-1969 годах. Пандемия достигла максимальной интенсивности за две недели. Вирус стал причиной гибели 1 млн человек, в основном людей пожилого возраста.

Общество,Роспотребнадзор,
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