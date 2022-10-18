В Уфе зафиксировали случай гонконгского гриппа

Случай гонконгского гриппа - типа А (H3N2) - зафиксировали в Уфе. Об этом сообщил во вторник врио главы башкирского Роспотребнадзора Галина Пермина на оперативном совещании в администрации Уфы.

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"У нас выявлен один завозной лабораторно подтвержденный случай гриппа А (H3N2) из Египта", - сказала Пермина.

При этом она отметила, что в целом ситуация с вирусными заболеваниями улучшается. "Третью неделю регистрируется снижение заболеваемости ОРВИ. За прошлую неделю по Уфе заболеваемость ниже на 18,4%, чем на предыдущей неделе, хотя и выше эпидемиологического порога", - добавила Пермина.

Прививочная компания от гриппа в Уфе завершена на 27% - привито 304,9 тыс. человек. При этом на 100% привиты работники образования и медицины, на 96% - студенты.