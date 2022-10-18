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51 минуту назад

МФТИ начнет готовить специалистов по кибербезопасности

Агентство «Москва»

Московский физико-технический институт (МФТИ) откроет кафедру для подготовки студентов по направлению кибербезопасности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе вуза.

МФТИ начнет готовить специалистов по кибербезопасности
Фото: МФТИМФТИ

«В 2022-2023 годах обучение на кафедре пройдут порядка 50 студентов, бакалавров и магистров в области Computer Science и Software Engineering по направлению Cybersecurity. Кафедра ТиПИ является межфакультетской и относится сразу к двум физтех-школам: физтех-школе прикладной математики и информатики (ФПМИ) и физтех-школе радиотехники и компьютерных технологий», - говорится в сообщении.

Учебные курсы будут читать преподаватели МФТИ и ведущие специалисты-практики компании «Киберпротект», уточнили в вузе.

Отличительной особенностью кафедры является акцент на научно-исследовательской работе, подчеркнули в пресс-службе.

«Студентам предоставляются актуальные и практически применимые задачи для написания работ, а также руководство со стороны ведущих разработчиков «Киберпротекта», возможность прохождения оплачиваемых стажировок в компании и последующего трудоустройства», - добавили в вузе.

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