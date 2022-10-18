МФТИ начнет готовить специалистов по кибербезопасности

«В 2022-2023 годах обучение на кафедре пройдут порядка 50 студентов, бакалавров и магистров в области Computer Science и Software Engineering по направлению Cybersecurity. Кафедра ТиПИ является межфакультетской и относится сразу к двум физтех-школам: физтех-школе прикладной математики и информатики (ФПМИ) и физтех-школе радиотехники и компьютерных технологий», - говорится в сообщении.