МФТИ начнет готовить специалистов по кибербезопасности

Московский физико-технический институт (МФТИ) откроет кафедру для подготовки студентов по направлению кибербезопасности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе вуза.
«В 2022-2023 годах обучение на кафедре пройдут порядка 50 студентов, бакалавров и магистров в области Computer Science и Software Engineering по направлению Cybersecurity. Кафедра ТиПИ является межфакультетской и относится сразу к двум физтех-школам: физтех-школе прикладной математики и информатики (ФПМИ) и физтех-школе радиотехники и компьютерных технологий», - говорится в сообщении.
Учебные курсы будут читать преподаватели МФТИ и ведущие специалисты-практики компании «Киберпротект», уточнили в вузе.
Отличительной особенностью кафедры является акцент на научно-исследовательской работе, подчеркнули в пресс-службе.
«Студентам предоставляются актуальные и практически применимые задачи для написания работ, а также руководство со стороны ведущих разработчиков «Киберпротекта», возможность прохождения оплачиваемых стажировок в компании и последующего трудоустройства», - добавили в вузе.