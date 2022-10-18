Путин выразил соболезнования родственникам погибших в Ейске

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует семьям, потерявшим своих родных в результате крушения самолета Су-34 в Ейске. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
«Президент глубоко соболезнует тем семьям, которые потеряли своих близких в результате этой катастрофы», - заявил официальный представитель Кремля.
По словам Пескова, по поручению главы государства федеральные и региональные власти приняли необходимые экстренные меры по организации помощи пострадавшим.
Вечером 17 октября Су-34, совершавший учебно-тренировочный полет, упал возле девятиэтажки в Ейске. В результате возникшего из-за падения военного самолета пожара погибли 13 человек, в том числе трое детей. Еще 19 человек получили ранения, включая двух беременных женщин. Вице-губернатор Кубани Анна Минькова сообщила, что четверо пострадавших, в числе которых пятилетняя девочка, находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Крушение Су-34 было квалифицировано как нарушение правил полетов или подготовки к ним. По данным СК России, в качестве основной причины падения самолета в Ейске рассматривается техническая неисправность воздушного судна.