В «Сатириконе» объяснили исчезновение с афиш спектакля «Все оттенки голубого»

В московском театре «Сатирикон» объяснили исчезновение с официального сайта «Сатирикона» страницы с информацией о спектакле художественного руководителя театра Константина Райкина «Все оттенки голубого». Слова представителей театра цитирует News.ru.
Известно, что постановки нет и в текущем репертуаре, расписанном до конца ноября. По словам специалиста по связям с общественностью театра Татьяны Калимулиной, страница с информацией о спектакле стала недоступна из-за ведущихся на обновившемся несколько дней назад сайте театра технических работ. В свою очередь, руководитель литературно-драматической части и пресс-секретарь «Сатирикона» Екатерина Купреева также не связывает блокировку страницы спектакля с новым проектом закона о гей-пропаганде. Она уточнила, что в здании театра идет ремонт и спектакли приходится показывать на сторонних площадках, где «Все оттенки голубого» «не могут часто играть» в силу технических особенностей постановки.
Кроме того, отметила Купреева, в распоряжении театра есть акт экспертизы, согласно которому в спектакле «Все оттенки голубого» не содержится признаков ЛГБТ-пропаганды.
«Когда стало известно о проекте закона, театр по своей инициативе пригласил соответствующих экспертов. Чтобы они посмотрели, есть ли в постановке нюансы, которые могли бы позволить предъявить претензии к спектаклю в связи с этим законом. Экспертиза заключила, что их [нарушений] там нет», — объяснила Купреева.
14 октября в Госдуме прошло расширенное заседание комитета по культуре, на котором депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов пригласил министра культуры Ольгу Любимову в «Сатирикон» посмотреть «Все оттенки голубого» как «суровую драму о простом русском парне, сознавшемся в своей гомосексуальности». 17 октября в Госдуме прошли парламентские слушания об ужесточении наказания за гей-пропаганду.