В «Сатириконе» объяснили исчезновение с афиш спектакля «Все оттенки голубого»

Известно, что постановки нет и в текущем репертуаре, расписанном до конца ноября. По словам специалиста по связям с общественностью театра Татьяны Калимулиной, страница с информацией о спектакле стала недоступна из-за ведущихся на обновившемся несколько дней назад сайте театра технических работ. В свою очередь, руководитель литературно-драматической части и пресс-секретарь «Сатирикона» Екатерина Купреева также не связывает блокировку страницы спектакля с новым проектом закона о гей-пропаганде. Она уточнила, что в здании театра идет ремонт и спектакли приходится показывать на сторонних площадках, где «Все оттенки голубого» «не могут часто играть» в силу технических особенностей постановки.