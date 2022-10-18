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Европейские банки массово блокируют SWIFT-переводы из России

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На фоне ужесточения антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине европейские банки массово прекратили принимать SWIFT-переводы из кредитных организаций России. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, о прекращении переводов заявили в швейцарском PostFinance, эстонском LHV Pank, французском Banque Populaire, а также в финском S-BANK. Эксперты отмечают, что все переводы из России сейчас находятся в зарубежных банках на ручном контроле, и при отказе значительную роль играет «фактор осторожности».

Трасс отказалась покинуть пост премьер-министра Великобритании

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс извинилась за свои ошибки на посту главы правительства, отказавшись при этом уходить в отставку, несмотря на призывы ряда депутатов правящей Консервативной партии. Об этом сообщает ТАСС.

«Я хочу принять ответственность и извиниться за сделанные ошибки. Я хотела действовать, чтобы помочь людям с их счетами за электроэнергию, решить вопрос с высокими налоговыми ставками, но мы зашли слишком далеко и слишком быстро. (…) Мы переживаем очень тяжелые времена. Мы просто не можем позволить себе тратить время на разговоры о Консервативной партии, вместо этого нам надо заниматься делом», - заявила она.

Маск отказался от денег Пентагона для оплаты Starlink

Предприниматель Илон Маск заявил о том, что его компания SpaceX больше не нуждается в финансировании Пентагона для оплаты спутников Starlink на Украине. Об этом бизнесмен написал в Twitter, сообщают «Известия».

«SpaceX уже отозвала свой запрос на финансирование. Если быть точным, на Украину было отправлено 25 300 терминалов, но в настоящее время только 10 630 оплачивают обслуживание», - пояснил он.

Блинкен заявил о необходимости гегемонии США

По мнению главы Госдепартамента Энтони Блинкена, миром обязан кто-то руководить, так как он «сам себя не организует», и гегемоном должны быть именно США. Его слова приводит РИА Новости.

«Для США выбор такой: если мы не участвуем в организации, если не занимаем лидерскую роль, это означает одно из двух - ее занимает кто-то другой, возможно, Китай, (…) или, того не лучше, - никто не занимает, тогда получится вакуум, который могут заполнить плохие вещи, прежде чем заполнят хорошие», - пояснил дипломат.

Карим Бензема получил «Золотой мяч»

Форвард «Реала» Карим Бензема стал обладателем главной индивидуальной награды в мировом футболе в 34 года, в том возрасте, когда у подавляющего большинства игроков карьера либо клонится к закату, либо уже заката достигла. Об этом пишет «Коммерсант».