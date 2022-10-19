В ЕС сообщили о сокращении числа въезжающих россиян

Число граждан, въезжающих из России в Европейский союз (ЕС), продолжает снижаться. Об этом сообщило в среду Агентство ЕС по контролю границ Frontex.

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"24 218 граждан России въехали в ЕС за прошедшую неделю, что на 1 400 человек меньше, чем неделей ранее. В то же самое время 27 280 граждан РФ покинули ЕС", - указано в сообщении.

12 октября Frontex сообщал, что с 3 по 9 октября в ЕС въехали 25,6 тыс. граждан России, что было вдвое меньше, чем неделей ранее. 5 октября стало известно о 53 тыс. выехавших за неделю. 27 сентября Frontex заявлял, что неделей ранее в ЕС въехали почти 66 тыс. граждан России, что больше чем на 30% по сравнению с предшествовавшей неделей.

Как подчеркнули в агентстве, большинство приехавших в ЕС россиян имеют вид на жительство в Европе или шенгенские визы, другие - двойное гражданство. Большинство россиян въезжают в ЕС через эстонские и финские пограничные переходы.