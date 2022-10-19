В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
31 минуту назад

В ЕС сообщили о продолжающемся сокращении числа въезжающих граждан России

ТАССиещё 1

Число граждан, въезжающих из России в Европейский союз (ЕС), продолжает снижаться. Об этом сообщило в среду Агентство ЕС по контролю границ Frontex.

В ЕС сообщили о сокращении числа въезжающих россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"24 218 граждан России въехали в ЕС за прошедшую неделю, что на 1 400 человек меньше, чем неделей ранее. В то же самое время 27 280 граждан РФ покинули ЕС", - указано в сообщении.

12 октября Frontex сообщал, что с 3 по 9 октября в ЕС въехали 25,6 тыс. граждан России, что было вдвое меньше, чем неделей ранее. 5 октября стало известно о 53 тыс. выехавших за неделю. 27 сентября Frontex заявлял, что неделей ранее в ЕС въехали почти 66 тыс. граждан России, что больше чем на 30% по сравнению с предшествовавшей неделей.

Как подчеркнули в агентстве, большинство приехавших в ЕС россиян имеют вид на жительство в Европе или шенгенские визы, другие - двойное гражданство. Большинство россиян въезжают в ЕС через эстонские и финские пограничные переходы.

Всего с 24 февраля из России в ЕС через сухопутную границу въехали более 1,4 млн российских граждан. 1,37 млн вернулись в РФ.

Общество,Frontex,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители