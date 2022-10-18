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37 минут назад

В школе рядом с местом крушения Су-34 отменили занятия

Алиса Селезнёва

В Ейске отменили уроки в школе, расположенной рядом с местом крушения бомбардировщика Су-34. Об этом сообщает ТАСС.

В школе рядом с местом крушения Су-34 отменили занятия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава Ейского района Роман Бублик заявил, что занятия будут отменены как минимум 18 октября.

«Школа не пострадала. Но занятий в школе не будет, чтобы дети сегодня рядом не находились», - объяснил он.

Су-34 упал возле девятиэтажки в Ейске вечером 17 октября. Бомбардировщик вылетел с военного аэродрома Южного военного округа и выполнял учебно-тренировочный полет.

Летчики, успевшие катапультироваться, рассказали, что при взлете загорелся один из двигателей Су-34, что и стало причиной крушения.

В Минобороны РФ заявили, что после падения самолета загорелось разлившееся топливо, огонь перекинулся на ближайший жилой дом. Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров.

По последним данным Минздрава, из-за крушения погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 человек пострадали, включая двух беременных женщин.

Общество,Происшествия,ЧП,Минобороны России,
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