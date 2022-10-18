Пострадавшим при ЧП в Ейске оказывают всю необходимую медпомощь

Пострадавшим после падения Су-34 в жилом массиве в Ейске Краснодарского края оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Об этом во вторник журналистам сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

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"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко", - сказал он.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что количество погибших в результате инцидента возросло до 13, трое из них - дети. Число пострадавших составило 19.

"19 [человек] получили ранения, четверо из них благополучно доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в больнице Ейска", - сказал Кузнецов.