В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
1 час назад

Россиянам рассказали о риске при регистрации чужих людей в квартире

Lenta.ruиещё 1

Временно регистрируя в своей квартире чужих людей, собственник рискует тем, что там могут прописать несовершеннолетних детей. Об этом россиян предупредила юрист Виктория Шакина, сообщают РИА Новости.

Россиянам рассказали о риске при регистрации чужих людей в квартире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Временная регистрация ограничивается сроком от 90 дней до пяти лет. При этом посторонний человек не получает в таком случае основные права на помещение, однако может совершить с жильем некоторые действия, в том числе прописать своих несовершеннолетних детей. В итоге собственнику будет труднее их выписать.

Эксперт уточнила, что ребенка можно зарегистрировать на постоянной основе, даже если его родитель прописан в квартире временно.

«Такое случается, когда рождение ребенка пришлось на временную регистрацию матери в этой квартире. Тогда есть вероятность, что снятие ребенка будет возможно только через суд», — объяснила Шакина.

Ранее юристы предупредили, что россияне, которые продают свою недвижимость, находясь за границей, рискуют столкнуться с недобросовестными доверенными лицами и необходимостью оформлять большее количество документов. Специалисты рекомендовали тщательно выбирать человека, на которого делать доверенность.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители