Россиянам рассказали о риске при регистрации чужих людей в квартире

Временно регистрируя в своей квартире чужих людей, собственник рискует тем, что там могут прописать несовершеннолетних детей. Об этом россиян предупредила юрист Виктория Шакина, сообщают РИА Новости.

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Временная регистрация ограничивается сроком от 90 дней до пяти лет. При этом посторонний человек не получает в таком случае основные права на помещение, однако может совершить с жильем некоторые действия, в том числе прописать своих несовершеннолетних детей. В итоге собственнику будет труднее их выписать.

Эксперт уточнила, что ребенка можно зарегистрировать на постоянной основе, даже если его родитель прописан в квартире временно.

«Такое случается, когда рождение ребенка пришлось на временную регистрацию матери в этой квартире. Тогда есть вероятность, что снятие ребенка будет возможно только через суд», — объяснила Шакина.