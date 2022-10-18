В Госдуме предложили особые льготные условия для мобилизованных россиян

Государство может возместить затраты мобилизованных граждан России на покупки бронежилетов, продовольствия, лекарств и других элементов экипировки. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Государственный Думы РФ по экономической политике Станислав Наумов, передает газета «Известия».

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Свое предложение он сформулировал в письме главе Министерства финансов РФ Антону Силуанову. Он считает, что часть затрат бойцов на покупки лекарственных препаратов, бронежилетов, продовольствия и прочих вещей должна быть возмещена. Депутат предложил использовать для этого механизм социального вычета.

В России за счет социального вычета можно частично возместить расходы на обучение, благотворительность, лечение и приобретение лекарственных препаратов. Граждане могут подать декларацию в налоговую и вернуть 13% потраченных средств, максимальная сумма возмещения — 120 тысяч рублей. При этом отмечается, что для получения социального вычета гражданин обязан заплатить НДФЛ на сумму, которая не должна быть меньше запрашиваемой к возврату.