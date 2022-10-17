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28 минут назад

В Дагестане собрали рекордный урожай винограда

ТАСС

Рекордный урожай винограда в размере 256 тыс. тонн собрали в Дагестане в 2022 году, что на 37,8% превышает прошлогодние показатели. Большая часть выращенных плодов была направлена на переработку, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.

В Дагестане собрали рекордный урожай винограда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По состоянию на 17 октября текущего года валовый сбор винограда на территории Республики Дагестан составляет 256 тыс. тонн при средней урожайности 123,5 ц/га, что превышает прошлогодние показатели на 37,8%",- приводит пресс-служба слова руководителя комитета по виноградарству и алкогольному регулированию региона Шерифа Керимханова.

По его словам, в регионе уже убрано 91% плодоносящей площади винограда. Лидерами по валовому сбору являются Дербентский, Каякентский, Карабудахкентский и Табасаранский районы.

"Данные показатели позволяют полагать, что при сохранении имеющегося темпа уборки планируемый объем валового сбора может превысить 257 тыс. тонн", - отметил Керимханов.

Отмечается, что завершение мероприятий по уборке и переработке винограда планируется к концу октября. Из собранного урожая 183 тыс. тонн было отправлено на переработку, что также превышает прошлогодние показатели на 37%.

"Окончательные данные о результатах уборки винограда будут после обработки информации органами статистики, но уже сейчас можно сделать прогноз, что Республика Дагестан в 2022 году сохранит за собой первое место среди субъектов по этому показателю", - заключили в пресс-службе.

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