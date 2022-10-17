"Аэрофлот" зимой будет летать из шести регионов в Сочи

"Аэрофлот" в зимнем расписании продолжит полеты в Сочи из шести регионов России. Рейсы на популярный черноморский курорт будут выполняться из Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Перми, Екатеринбурга и Уфы", - говорится в сообщении.