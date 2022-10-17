"Аэрофлот" зимой будет летать из шести регионов в Сочи

"Аэрофлот" продолжит выполнять зимой полеты в Сочи из шести регионов России. Об этом сообщается в понедельник на сайте компании.
"Аэрофлот" в зимнем расписании продолжит полеты в Сочи из шести регионов России. Рейсы на популярный черноморский курорт будут выполняться из Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Перми, Екатеринбурга и Уфы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полеты будут выполняться на самолетах семейства A320.
"Благодаря удобному расписанию и доступным ценам на авиабилеты жители регионов получают возможность быстро и без лишних пересадок путешествовать на популярные российские курорты в сезон осенне-зимних каникул и отпусков", - отмечается в сообщении.
Ранее авиакомпания объявила об открытии новой программы прямых перелетов из этих же городов в Минеральные Воды.