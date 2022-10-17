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53 минуты назад

"Аэрофлот" продолжит зимой совершать полеты из шести регионов в Сочи

ТАСС

"Аэрофлот" продолжит выполнять зимой полеты в Сочи из шести регионов России. Об этом сообщается в понедельник на сайте компании.

"Аэрофлот" зимой будет летать из шести регионов в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Аэрофлот" в зимнем расписании продолжит полеты в Сочи из шести регионов России. Рейсы на популярный черноморский курорт будут выполняться из Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Перми, Екатеринбурга и Уфы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полеты будут выполняться на самолетах семейства A320.

"Благодаря удобному расписанию и доступным ценам на авиабилеты жители регионов получают возможность быстро и без лишних пересадок путешествовать на популярные российские курорты в сезон осенне-зимних каникул и отпусков", - отмечается в сообщении.

Ранее авиакомпания объявила об открытии новой программы прямых перелетов из этих же городов в Минеральные Воды.

Общество,Аэрофлот,
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