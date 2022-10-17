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4 минуты назад

Неопознанный светящийся объект заметили в небе Красноярска

Елена Прошина

В небе над Красноярском в ночь на 17 октября заметили неопознанный светящийся объект. В беседе с «Московским комсомольцем» участник объединения астрономов-любителей «КрасАстро» Роман Морячков заявил, что это мог быть метеор, который ранее наблюдали над Томской областью.

Неопознанный светящийся объект заметили в небе Красноярска
Фото: NASANASA

Жители Красноярска отмечали, что объект оставлял за собой сине-зеленое свечение. По их мнению, это могла быть ракета или комета.

Морячков поддержал второй вариант. Он считает, что это был болид — яркий метеор, ранее пролетавший над Томской областью.

«По видео видно, что он раскололся на несколько осколков. Наверняка это именно космическое тело, потому что двигалось оно быстро, даже ракеты обычно медленнее летят, а тут похоже на обычные для метеоров несколько десятков километров в секунду», — пояснил свою теорию Морячков.

Он добавил, что куски болида могли долететь до земли, но для этого необходимо изучать его, чтобы понять траекторию его падения.

Ранее в ночь на 17 октября неизвестный светящийся объект был замечен над Томской областью. Сообщалось, что за ним следовал широкий след, переливающийся разными цветам

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