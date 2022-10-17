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1 час назад

Минцифры обратилось к российским военкорам

Lenta.ruиещё 3

Минцифры заявило о готовности поддерживать военных корреспондентов и других журналистов, честно освещающих события спецоперации России на Украине. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

Минцифры обратилось к российским военкорам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Минцифры категорически против любых попыток повлиять на вашу деятельность. Мы высоко ценим вашу работу и поддерживаем стремление говорить открыто», — говорится в обращении министерства к военным корреспондентам и сотрудникам СМИ, деятельность которых связана с освещением спецоперации.

В ведомстве назвали военкоров настоящими профессионалами, для которых честность превыше всего. В Минцифры подчеркнули, что Telegram-каналы военных корреспондентов и других информационных изданий создают полную картину происходящего.

«Если нужна помощь — Минцифры и подведомственные организации готовы оказать необходимую юридическую и информационную поддержку», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в министерстве призвали военкоров обращаться к ним в тех случаях, когда они сталкиваются с попытками давления и воспрепятствования журналистской деятельности.

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14 октября стало известно, что публикации девяти российских военкоров и военкор-проектов проверят на наличие фейков и дискредитации Вооруженных сил России. В их числе оказались Игорь Стрелков, Семен Пегов, Юрий Подоляка, Владлен Татарский, Сергей Мардан, Игорь Димитриев, авторы GreyZone, Рыбарь и Кристина Потупчик.

Общество,Сергей Мардан,Владлен Татарский,Юрий Подоляка,Семен Пегов,Кристина Потупчик,Игорь Стрелков,
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