Авиабилеты в Турцию упали в цене в семь раз

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Отмечается, что 26 сентября наиболее бюджетным вариантом в Ереван был билет за 380 тыс. рублей за человека в одну сторону, однако на 26 октября за него граждане отдадут минимум 13 тыс. рублей за человека в одну сторону (прямой рейс). Со стыковкой в Сочи билет стоит на 1 тыс. рублей дешевле.

Тарифы с багажом стартуют от 15 тыс. рублей.

Что касается перелета в Стамбул, то в конце первого осеннего месяца в наличии билетов на прямые рейсы не было. Тогда минимальная цена стыковочных перелетов составляла 178,5 тыс. рублей на человека в одну сторону. В настоящее время доступны билеты по цене в 20 тыс. рублей за стыковочный перелет без багажа.

Прямой рейс с багажом можно купить по 26 тыс. рублей (вылет из Санкт-Петербурга). Из Москвы билет обойдется в 27,6 тыс. рублей.

Кроме того, цены упали на билеты в Ташкент, Тбилиси и Дубай.