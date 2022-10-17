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38 минут назад

Авиабилеты в Турцию упали в цене в семь раз

Лера Букина

Ассоциация туроператоров России (АТОР) зафиксировала существенное снижение стоимости авиабилетов из России в Турцию и Армению. Так, по первому направлению цены к концу сентября упали в семь раз, по второму - в тридцать, следует из сообщения ассоциации.

Авиабилеты в Турцию упали в цене в семь раз
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Отмечается, что 26 сентября наиболее бюджетным вариантом в Ереван был билет за 380 тыс. рублей за человека в одну сторону, однако на 26 октября за него граждане отдадут минимум 13 тыс. рублей за человека в одну сторону (прямой рейс). Со стыковкой в Сочи билет стоит на 1 тыс. рублей дешевле.

Тарифы с багажом стартуют от 15 тыс. рублей.

Что касается перелета в Стамбул, то в конце первого осеннего месяца в наличии билетов на прямые рейсы не было. Тогда минимальная цена стыковочных перелетов составляла 178,5 тыс. рублей на человека в одну сторону. В настоящее время доступны билеты по цене в 20 тыс. рублей за стыковочный перелет без багажа.

Прямой рейс с багажом можно купить по 26 тыс. рублей (вылет из Санкт-Петербурга). Из Москвы билет обойдется в 27,6 тыс. рублей.

Кроме того, цены упали на билеты в Ташкент, Тбилиси и Дубай.

Ранее «Известия» сообщили, что у россиян снова появилась возможность приобрести горящие путевки в другие страны. Их можно купить по всем массовым направлениям. Речь идет о Египте, Турции и Эмиратах.

Общество,Ассоциация туроператоров России,
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