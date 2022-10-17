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54 минуты назад

Тесты на COVID-19 для прибывающих из-за рубежа непривитых россиян хотят отменить

Газета.Ruиещё 4

Роспотребнадзор подготовил проект отмены обязательного тестирования на COVID-19 для непривитых россиян, прибывающих из-за рубежа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Тесты на COVID-19 для приехавших из-за рубежа россиян хотят отменить
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Подпункт 2.2 пункта 2 и пункт 3 признать утратившими силу», — говорится в проекте.

Сейчас прибывающие из-за рубежа граждане России в течение трех календарных дней после приезда в страну должны пройти тестирование. Это правило не действует для тех, что был привит в течение последних 12 месяцев или перенес заболевание в последние полгода.

Вместо этого Роспотребнадзор планирует организовать выборочное тестирование в пунктах пропуска через границу, указывает агентство.

Психологи из Мичиганского университета выяснили, что пандемия Covid-19 изменила личности людей. Исследователи собрали данные 7 тыс. человек в возрасте от 18 до 109 лет. Добровольцы прошли онлайн-тест на личностные качества несколько раз: до февраля 2020 года, в этом же году позже, а также в 2021 и 2022 годах.

Общество,Роспотребнадзор,
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