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11 минут назад

Адвокат подтвердил, что Овсянникова уехала в Европу

Мария Иванова

Экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова уехала из России в Европу. Эту информацию подтвердил ее адвокат Дмитрий Захватов, пишет РИА Новости.

Адвокат раскрыл местонахождение журналистки Овсянниковой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Марина Овсянникова вынужденно покинула Россию», — сказал он, добавив, что она сейчас находится «под защитой одной из европейских стран».

В настоящее время Овсянникова объявлена в федеральный розыск. Ранее ее бывший муж заявил, что она скрылась из-под домашнего ареста вместе со своей 11-летней дочерью.

Овсянниковой предъявлено обвинение по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в марте Овсянникова, которая тогда работала редактором программы «Время», появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Позднее она устроила пикет на Софийской набережной Москвы. Овсянникову несколько раз оштрафовали по статье КоАП о дискредитации российской армии.

Общество,Марина Овсянникова,Верховный суд,Первый канал,
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