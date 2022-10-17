Адвокат раскрыл местонахождение журналистки Овсянниковой

«Марина Овсянникова вынужденно покинула Россию», — сказал он, добавив, что она сейчас находится «под защитой одной из европейских стран».

В настоящее время Овсянникова объявлена в федеральный розыск. Ранее ее бывший муж заявил, что она скрылась из-под домашнего ареста вместе со своей 11-летней дочерью.

Овсянниковой предъявлено обвинение по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.