Адвокат раскрыл местонахождение журналистки Овсянниковой

Экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова уехала из России в Европу. Эту информацию подтвердил ее адвокат Дмитрий Захватов, пишет РИА Новости.
«Марина Овсянникова вынужденно покинула Россию», — сказал он, добавив, что она сейчас находится «под защитой одной из европейских стран».
В настоящее время Овсянникова объявлена в федеральный розыск. Ранее ее бывший муж заявил, что она скрылась из-под домашнего ареста вместе со своей 11-летней дочерью.
Овсянниковой предъявлено обвинение по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в марте Овсянникова, которая тогда работала редактором программы «Время», появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Позднее она устроила пикет на Софийской набережной Москвы. Овсянникову несколько раз оштрафовали по статье КоАП о дискредитации российской армии.