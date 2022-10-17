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57 минут назад

Более 35 процентов россиян справляются со стрессом с помощью сладкого

Вечерняя Москва

Почти 38 процентов россиян прибегают к помощи сладостей, чтобы справиться со стрессом. Об этом свидетельствуют данные опроса мобильного приложения «Город» для держателей карты «Тройка» и FMCG-ретейлер России «Лента».

Назван процент россиян, справляющихся со стрессом с помощью сладкого
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В онлайн-опросе приняло участие более семи тысяч респондентов, из которых 90 процентов любят сладкое.

— По данным аналитиков, 43 процента респондентов едят сладкое каждый день, 37 процентов — несколько раз в неделю, 18 процентов москвичей редко позволяют себе сладости и 2 процента опрошенных вообще не едят сладкое, — говорится в сообщении.

Примечательно, что 38 процентам москвичей сладости помогают бороться со стрессом, 37 процентов затруднились ответить, а 25 — высказались отрицательно. Так, большинство опрошенных (47 процентов) отметили, что чувствуют себя радостными, когда едят сладкое, 35 процентов не замечают изменений, а 12 — ностальгируют по детству.

До этого врач-терапевт Лариса Алексеева также назвала «Вечерней Москве» напиток, который помогает избавиться от стресса. По ее мнению, успокоиться помогает один из видов чая.

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