Решетников рассказал, когда вырастут доходы россиян

Реальные денежные доходы населения восстановятся уже в следующем году. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Решетников на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам 17 октября.

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Согласно сценарию социально-экономического развития, который положен в основу бюджета на ближайшие три года, к 2024 году будет пройдена фаза структурной трансформации экономики и Россия выйдет на устойчивый экономический рост. Прогноз бюджета при этом учитывает то, что текущая ситуация в мировой экономике продолжает оставаться неустойчивой, сохраняются высокие цены, в том числе, на природные ресурсы и продовольствие на мировых товарных рынках, ускоряется инфляция в ряде развитых стран, рассказал министр.

«При подготовке мы также учли те вызовы, с которыми столкнулась российская экономика — нарушение в цепочках поставок, риски ввода новых санкций и ужесточение действующих», — отметил Решетников.

В прогнозе заложено постепенное сокращение цен на российские энергоносители, учитывая переориентацию экспорта на восточные рынки. Также заложено ослабление курса рубля с 68 за доллар в 2022 году до 72 в 2025 году.

«При этом реальный эффективный курс рубля будет оставаться стабильным, и он будет на 10-15 процентов крепче, чем в среднем за предыдущую пятилетку», — уточнил министр.

Он рассказал, что инфляция по итогам 2022 года составит 12,4 процентов, что существенно ниже пикового уровня. В 2023 году она снизится до 5,5 процентов, а затем выйдет на целевой уровень — 4 процента.

ВВП в этом году также сократилось, но в 2024 начнется его рост, в первую очередь за счет того, что уже в следующем году восстановятся реальные денежные доходы населения.

«Средний рост реальных заработных плат ожидается на уровне 2,8 процента за период 2023-2025 годов», — пояснил Решетников.