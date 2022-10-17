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44 минуты назад

Эксперт объяснила появление в Москве красной луны

Мария Иванова

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова объяснила, что появление в Москве красной луны связано с увеличением влажности воздуха в центре европейской части России. Это, в свою очередь, связано с приближением теплого атмосферного фронта. Об этом пишет РИА Новости.

Появление в Москве красной Луны объяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ночь на 17 октября в сети появились фотографии и видео взошедшей в Москве красной луны. По словам Поздняковой, сейчас приближается теплый атмосферный фронт, из-за чего в воздухе, который насыщен влагой, преобладают красные участки спектра.

«Когда луна всходит во влажном воздухе, то лунный свет приобретает красноватый оттенок. Так что это связано с увеличением влажности воздуха в центре европейской России с приближением теплого атмосферного фронта», — сказала она.

Ранее, москвичи стали свидетелями редкого смерча в виде «морковки». Природное явление было замечено в районе Савеловского вокзала. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, это был редкий бичеподобный немезоциклонный смерч с кратковременным циклом жизни. Такой смерч формируется в кучево-дождевых облаках-воронках.

Общество,Наука и техника,Татьяна Позднякова,
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