Добытый в Якутии огромный алмаз назвали в честь российского писателя

Добытому в Якутии в шахте «Удачная» алмазу массой 97,32 карата (19,464 граммов) присвоили имя народного российского писателя. Об этом сообщается на официальном портале правительства региона.

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Драгоценный камень считается огромным — средний размер обычного алмаза составляет 0,3 — 0,6 карата, то есть около 0,5 грамма. По сообщению правительства Якутии, алмаз назвали в честь Андрея Кривошапкина, 81-летнего якутского писателя, почетного гражданина республики Саха и вице-президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Имя якутского писателя алмазу присвоили в рамках акции «100 именных алмазов к 100-летию государственности Якутии».

Первая книга писателя вышла на эвенском языке в 1969 году. Всего он написал более 70 произведений, среди которых романы «Берег судьбы», «Золотой олень» и «Кочевье длиною в жизнь», повести «Олени моего детства», «Уйамкане идут на Север», «Охотник Тормита».

За свои произведения в 2002 году Кривошапкин удостоился Большой литературной премии России.