Жителя Хабаровска ошибочно призвали третий раз за месяц

Жителя Хабаровска, не служившего в армии, не имевшего боевой опыт, и у которого плохое зрение, в третий раз за месяц призвали в рамках частичной мобилизации. При этом мужчина предоставил в военные комиссариаты необходимые документы. Об этом сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Telegram-канале.

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Отмечается, что в первый раз хабаровчанин прибыл в военкомат 26 сентября, его направили в Бикин на военную подготовку. Там проверили его документы и отправили обратно. На следующий день мужчина пришел в военкомат забрать военный билет, но там не захотели вернуть документы, закрыли дверь и заставили подписать новую повестку на 12 октября, рассказали в ОНФ.

В указанный день россиянин пришел в военкомат, откуда он уехал в воинскую часть в Князе-Волконское. Там проверили документы, в очередной раз заявили «нам такие не нужны» и отправили назад в Хабаровск.

«В военкомате Индустриального района отправили писать объяснительную и по завершению выдали повестку в третий раз, на 20-е число. Молодой человек обратился в военную прокуратуру, где сказали, что ему еще после первого раза должны были поставить отметку о негодности к воинской службе», — рассказали общественники.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.