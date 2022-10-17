Названы условия запрета въезда россиян в Чехию

Российским туристам с 25 октября будет запрещен въезд в Чехию, однако они смогут въехать в страну с территории других европейских государств. Об этом заявил Seznam Zprávám официальный представитель полиции республики по делам иностранных государств Ян Урбан.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что с 25 октября будет запрещен въезд в страну для граждан России с туристическими шенгенскими визами. По его словам, такие меры связаны с российской спецоперацией на Украине и являются «четким сигналом» для Москвы.

При этом официальный представитель полиции по делам иностранных государств Ян Урбан уточнил, что контролироваться будут только рейсы из стран, не входящих в Шенгенскую зону.

«Если гражданин России едет из Эмиратов, например, в Мюнхен, его туда пустят, потому что у немцев нет этой меры. Когда он впоследствии сядет в самолет и полетит, например, в Рузинь, мы ничего с этим делать не будем», - пояснил он.